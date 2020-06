Morten Østergaard truer igen regeringen med klima-valg

De Radikales støtte til Mette Frederiksen "er betinget af", at klimaet ikke bliver skubbet til side af corona.

På grundlovsdag er det præcis ét år siden, at der var Folketingsvalg i Danmark. Men siden da er der ske for lidt på det grønne område. Det mener De Radikales leder Morten Østergaard.

I sin tale på grundlovsdag fastslår Morten Østergaard igen, at De Radikales støtte til regeringen er betinget af hurtig handling på klimadagsordenen.

- Jeg har været længe nok i politik til at vide, at det kan gå hurtigt. Og langsomt. Vælter en finanskrise vores økonomi, eller truer en pandemi vores sundhed kan politikerne gå i dagevis uden søvn for at lave hjælpepakker.

- Omvendt er der ingen ende på de kommissioner, partnerskaber og eksperter, der skal høres, når tingene skal trækkes i langdrag. Og her er vi desværre med klimakrisen: Det går for langsomt, siger Morten Østergaard og tilføjer:

- Det her handler ikke kun om klimaet. Tilliden til vores folkestyre er på spil: Kan danskerne regne med, at deres politikere, løser de problemer, der truer med at tage kontrollen fra dem eller ej?, siger Morten Østergaard i talen.

Den bliver holdt på Christiansborg Slotsplads. Her holder De Radikale fredag "Grøn Grundlovsdag", som er en ti timer lang markering af klimadagsordenen med en række forskellige gæster til debatter og taler om klimaet.

Morten Østergaard sagde i februar, at De Radikale vil vælte regeringen, hvis der ikke var en aftale om en klimaplan inden grundlovsdag 5. juni.

- Det helt korte budskab er, at uden en klimaplan og handling er der ikke nogen regering, sagde Østergaard i februar til Politiken.

Siden da er den deadline dog blevet udskudt til sommerferien på grund af corona-krisen. Omgivet af bannere med sloganet "Grøn betyder nu" holdt Morten Østergaard sin grundlovstale uden dog at nævne en konkret deadline for regeringen. Men han understreger truslen om at trække støtten:

- Det startede godt efter valget. Et bredt flertal i det nye Folketing fandt hurtigt sammen om et ambitiøst klimamål: Danmark skal i 2030 reducere sin CO2-udledning med 70 procent. Danmark skal igen være et grønt foregangsland.

- Siden er der er gået business-as-usual i klimakampen på Christiansborg. Det ambitiøse klimamål bliver ikke fulgt op af tilsvarende ambitiøs klimahandling.

- Det er derfor, vi radikale igen og igen kræver grøn handling. Det er derfor, vi siger til regeringen, at vores støtte er betinget af, at den ikke bruger den ene krise, som en undskyldning for ikke at ville gøre noget ved den anden, siger Morten Østergaard i talen.

/ritzau/