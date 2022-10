Du har måske hørt, at motion hjælper mod stress. Du skal dog passe på med at presse kroppen, når først stressen rammer.

Motion kan forebygge stress - men under stress kan motion gøre ondt værre

Når dit hoved er fyldt med tanker, kan det være dejligt at løbe en lang tur eller slå hjernen fra i fitnesscenteret med en spinningtime.

For mange holder motion og træning stressen fra døren, men man skal faktisk passe på med at presse kroppen for meget, når først stressen har fået tag i den. Det forklarer Birgitte Sølvstein, der er selvstændig psykolog.