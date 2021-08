Motioner sammen og giv børnene gode vaner

Der var hjemmeskoling, hjemmekontor og hjemmetræning i én stor pærevælling.

Under coronanedlukningen kredsede en stor del af mange danskeres liv sig om hjemmet og familien.

Og det har gjort indtryk. For selv om landet nu gradvist er åbnet op, ønsker mange at holde fast i den familienære motion. Faktisk vil 42 procent gerne motionere mere med familien nu, end de gjorde før pandemien.

Det viser en rundspørge fra Kantar Gallup og Garmin.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det flugter fuldstændig med de tendenser, vi allerede så før corona, hvor flere dyrker de nære fællesskaber og opsøger motion, der kan flettes ind i familielivet, siger Anders Vedel, der er trendkonsulent hos Danmarks Idræts-Forbund.

- Og den tendens er så bare eksploderet under corona, tilføjer han.

Familiemotion kan være mange ting:

Det kan være motion, hvor man er aktive sammen forældre og børn på for eksempel løbeture, cykelture eller en tur i svømmehallen.

Men det kan også foregå parallelt, hvor forældrene eksempelvis kan dyrke cirkeltræning på nabobanen, mens ungerne spiller fodbold.

- Uanset om man er til det ene eller andet, så nedbryder det jo en barriere, fordi man eksempelvis kan transportere sig sammen - og man bliver også holdt op på de sunde vaner, fordi man er flere, der skal afsted sammen, siger Anders Vedel.

Det vil også give barnet bedre forudsætninger for at være idrætsaktiv, tilføjer Steffen Rask, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut med ansvar for idrætsvaneundersøgelser.

- Vi kan se, at hvis både mor, far og søskende dyrker motion, så er der større chance for, at barnet også gør. Og omvendt, hvis ingen i familien dyrker motion, så er der mindst chance for, at barnet dyrker motion, siger han.

Det kan trække tråde ind i voksenlivet, hvis barnet får grundlagt nogle gode motionsvaner.

- Vi ved, at alene det, at forældrene støtter op om, at børnene er idrætsaktive, har positiv betydning, siger han.

Men de sunde familievaner gavner ikke kun i børnehøjde. Det kan også komme de voksne til gode og hjælpe dem med at blive mere aktive. Og det kan der godt være behov for.

For generelt er det sådan, at danske børn er mere idrætsaktive end de voksne, blandt andet fordi der er idrætsundervisning i skolen.

- Så familiemotionen kan også give en positiv afsmitning den anden vej, hvor der er større chance for, at de voksne motionerer og bliver fastholdt i det, fordi børnene gør, siger Steffen Rask.

/ritzau fokus/