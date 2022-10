Motionsdag fejrer 40 år med næsten en halv million deltagere

Skolernes Motionsdag, som fredag skyder efterårsferien er i gang, er en af de endags-motionsbegivenheder i Danmark med flest deltagere.

Det peger tal fra en frivillig tilmelding, som arrangøren Dansk Skoleidræt har lavet, på.

- Vi vil gerne være med til at kunne sige, at vi her i Danmark har en helt unik tradition, hvor børnene ejer noget, der tegner til at ligne at være verdens største motionsevent, siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn Friis Neerfeldt.

Ifølge Dansk Skoleidræts tal deltager mindst 469.341 børn fra samlet 1295 skoler i motionsdagen.

I år har Skolernes Motionsdag 40-års-jubilæum.

- Jeg synes, at det er et fantastisk billede at forestille sig, at hvis man - faktisk i de her minutter - flyver hen over Danmark i en satellit, så vil man kunne se skolegårde over hele landet, som står og hopper og gynger, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

I år og sidste år har skolerne haft mulighed for at tilmelde sig til motionsdagen.

Det sker, fordi Dansk Skoleidræt gerne vil vise, at det ikke bare er en af de motionsbegivenheder med flest deltagere i Danmark, men muligvis også i resten af verden.

Der var eksempelvis 45.527 deltagere i Berlin Marathon i 2022 ifølge løbets egen hjemmeside. Løbet regnes som en af verdens største.

Når det kommer til store motionsbegivenheder i Danmark, var der 91.763 deltagere i alt til Royal Run i år.

Bjørn Friis Neerfeldt mener, at Skolernes Motionsdag er en unik tradition i Danmark.

- Og så tror jeg, at det er blevet så stor en del af vores samfundstradition, at det bare er en begivenhed, som vi ser frem til som samfund, og fejrer bevægelse og fejrer, at nu er det ved at være efterårsferie, siger han.

Han peger også på, at motionsdagen har udviklet sig de sidste 40 år. Motionsdagen er gået fra i høj grad at være fokuseret på løb. I dag er eleverne på mange skoler med til at tilrettelægge forskellige aktiviteter, fortæller han.

/ritzau/