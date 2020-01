Movia bøjer sig for kritik af forsvindende pensionistkort

Kritik får Movia, Metroselskabet og DSB til at komme med nyt forslag til rabatter for pensionister.

Movia, DSB og Metroselskabet er tilsammen kommet frem til, at det ikke nytter noget at fjerne de såkaldte mimrekort, der er en særlig rabatordning for pensionister, som benytter den offentlige transport på Sjælland.

I stedet orienterede de mandag transportminister Benny Engelbrecht (S) om, at de tre selskaber, der er samlet i Din Offentlige Transport, DOT, vil prøve at finde en anden løsning.

Det oplyser Movia tirsdag i en pressemeddelelse.

- Det gør ondt at læse om eksempler på borgere, der får over 400 procent dyrere rejser med den kollektive transport, skriver Movia.

Samtidig understreger Movia, at baggrunden for ændringer er en bunden opgave om at "harmonisere" rabatterne i Øst- og Vestdanmark.

- At gøre ingenting er derfor ikke en mulighed for DOT, lyder det.

Det hidtidige forslag fra DOT ville betyde, at 60.000 pensionister ville få dyrere rejser, mens 150.000 ville få billigere rejser ifølge Movia.

- DOT har foreslået den model, som DOT finder mindst ringe, når den stillede opgave var at indføre en ordning på hele Sjælland som nogenlunde svarer til forholdene i resten af landet, som allerede er harmoniseret.

