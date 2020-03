Movia kører med færre tog og busser på grund af corona

Mandag i næste uge træder nye køreplaner i kraft hos Movia. Det sker for at tilpasse sig coronasituationen.

For at tilpasse sig efter coronasituationen vil Movias bus- og togtrafik køre med færre afgange fra mandag i næste uge.

Det oplyser Movia i en pressemeddelelse.

Konkret vil busserne i Storkøbenhavn på hverdage komme til at køre efter lørdagskøreplanerne, mens busserne i resten af hovedstadsområdet og i Syd- og Vestsjælland på hverdage vil køre efter feriekøreplanerne.

I weekenden kører busserne efter de normale weekendplaner.

Movias lokaltog vil samtidig køre efter lørdagskøreplanerne på hverdage og lørdage og efter sædvanlig køreplan på søndage.

Det svarer samlet til, at antallet af busafgange og lokaltogsdriften reduceres med cirka 35 procent.

- I Movia synes vi, det er meget positivt, at så mange af vores kunder vælger at følge myndighedernes opfordringer og anbefalinger.

- Nu tilpasser vi kørslen med busser og lokaltog til den aktuelle situation fra på mandag og beklager samtidig over for dem, der på den baggrund måtte opleve gener.

- Der er tale om et midlertidigt tiltag under særlige omstændigheder, og vi håber på kundernes forståelse i denne helt ekstraordinære situation, siger Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia, i pressemeddelelsen.

Movia har som led i ændringerne haft særligt fokus på de tog- og buslinjer, der sikrer forbindelse til hospitalerne. Her prioriteres der ifølge Movia fortsat et højt serviceniveau.

Dermed kan det kritiske personale i for eksempel sundhedssektoren fortsat komme på arbejde.

Ændringerne træder i kraft fra mandag 30. marts og vil indtil videre vare frem til og med 13. april.

Mandag meddelte regeringen, at den delvise lukning af Danmark er forlænget til netop 13. april.

Sammen med ændringerne minder Movia passagerne om blandt andet fortsat at vise hensyn og holde afstand i busserne og togene for at mindste risikoen for smittespredning.

/ritzau/