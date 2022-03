Det er normalt ikke tilladt at flage med andre nationalflag end de nordiske landes flag i Danmark.

Mulighed for at flage med Ukraines flag forlænges

Tilladelsen til at flage med det ukrainske flag i Danmark forlænges til og med 30. marts. Det gælder både for private og for offentlige myndigheder.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Muligheden for at flage med det ukrainske flag blev oprindeligt givet 2. marts og skulle gælde til og med 16. marts.

Tiltaget er blevet indført som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine og som et udtryk for Danmarks støtte til ukrainerne.

Det er normalt ikke tilladt at benytte andre nationalflag end Dannebrog i Danmark. Ønsker man at gøre det, kræver det tilladelse fra myndighederne.

Undtaget er dog det grønlandske flag, det færøske flag og de nordiske landes flag samt FN-flaget og EU-flaget. Disse kan benyttes uden tilladelse.

Mange steder i verden har borgere og regeringer benyttet det ukrainske flag, eller det ukrainske flags farver - gul og blå - til at vise støtte og sympati med Ukraine, som blev invaderet af Rusland torsdag i sidste uge.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar. Samme aften blev Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København oplyst i Ukraines farver.

Det samme var historiske bygninger andre steder i Europas hovedstæder - ligesom mange danske byer siden har vist samme tilkendegivelse.

Ukraines flag blev taget i brug i 1918. Det består af to lige store horisontale bånd, hvor det øverste er blåt, og det nederste er gult. Flaget tolkes som den blå himmel, der symboliserer fred, over de gule kornmarker, der symboliserer velstand.

Dahls Flagfabrik i København fortalte i begyndelsen af marts, at fabrikken havde usædvanligt svært ved at følge med efterspørgslen.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

- Vi kan næsten ikke følge med. Vi skal tilbage til EM i Sverige i 1992. Det her er det vildeste, jeg har oplevet. Vi ligger vandret, sagde Torben Dahl fra Dahls Flagfabrik til Ritzau.

Foruden den symbolske støtte til Ukraine har Danmark sammen med EU indført en lang række sanktioner rettet mod Ruslands økonomi, ligesom Danmark har støttet det ukrainske militær med blandt andet panserværnsvåben.

/ritzau/