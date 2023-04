Mulighederne for evakuering af danskere i Sudan bliver mindre

Der er fortsat danskere i Sudan, som overvejer, om de skal forlade landet.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Ministeriet oplyser desuden, at det bistår danskere med den hjælp, det er muligt at yde.

- Der er fortsat enkelte evakueringsmuligheder. Men vinduet forventes at lukke hurtigt, og der vil sandsynligvis ikke være flere muligheder herefter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mulighederne kommunikeres løbende direkte til de berørte på danskerlisten. Herefter har vi yderst begrænsede muligheder for at hjælpe, skriver ministeriet i en mail til Ritzau.

Der er omkring ti personer tilbage på danskerlisten. Nogle af dem overvejer at forlade Sudan, men har endnu ikke besluttet sig, lød det tirsdag fra ministeriet.

- Alle registrerede på danskerlisten er blevet tilbudt evakuering, hvilket 15 har benyttet sig af. De er nu alle i sikkerhed.

- Siden mandag er yderligere en person kommet ud af landet på egen hånd. Andre personer er kommet til på listen, oplyste ministeriet tirsdag.

Formålet med at registrere sig på danskerlisten er at give Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte vedkommende i en akut krisesituation i udlandet.

Det kan være i tilfælde af eksempelvis naturkatastrofer eller væbnet konflikt i det land, man opholder dig i. Registrering er et frivilligt tilbud.

Det er også muligt løbende at til- og framelde sig listen.

Mandag blev 15 danskere evakueret fra det konfliktfyldte Sudan til det østafrikanske land Djibouti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skete under en fransk koordineret indsats. Her blev danskerne fløjet ud af hovedstaden Khartoum med forskellige evakueringsfly.

Alle på danskerlisten er blevet tilbudt evakuering. Det var dog kun de 15, der takkede ja til evakueringen mandag.

Søndag oplyste Udenrigsministeriet til Ritzau, at der blev arbejdet med konkrete evakueringsmuligheder, men at Danmark uden en ambassade i landet havde begrænsede muligheder for at hjælpe strandede danskere.

Evakueringerne kommer på baggrund af konflikter i Sudan mellem landets hær og den paramilitære gruppe RSF.

Det østafrikanske land har været politisk ustabilt i flere år. De seneste uger er kampene dog taget til.

Mandag aften blev der indgået en ny våbenhvile i landet. Den skulle gælde 72 timer.

Ifølge den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken blev de stridende parter enige om at implementere våbenhvilen.

/ritzau/