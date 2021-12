Mundbind bliver igen obligatorisk på SAS-fly i Skandinavien

For knap to måneder siden droppede SAS mundbindskrav på visse flyruter, men fra mandag er kravet tilbage.

Flyselskabet SAS genindfører krav om mundbind på sine skandinaviske ruter. Kravet vil træde i kraft mandag 6. december.

Det oplyser SAS i en mail til det svenske nyhedsbureau TT.

- Når de skandinaviske myndigheder nu begynder at genindføre krav og anbefalinger vedrørende brugen af mundbind, genindfører SAS også kravet for alle flyvninger som en sikkerhedsforanstaltning, skriver SAS til TT.

Kravet blev fjernet i midten af oktober, i forbindelse med at de skandinaviske lande løbende ophævede coronarestriktionerne.

Det forblev dog stadig et krav at bære mundbind på SAS' fly uden for Skandinavien. Det har været obligatorisk siden maj 2020.

I begyndelsen af denne uge vendte mundbind og visir også tilbage visse steder i Danmark.

Det gælder blandt i den kollektive transport og supermarkeder.

/ritzau/