Mundbind bliver obligatorisk under køreprøver

Fra torsdag bliver det et krav, at både elev og prøvesagkyndig skal bære mundbind eller visir til køreprøven.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

- For bedst muligt at undgå smitte hos de motorsagkyndige, så køreprøverne fortsat kan gennemføres, bliver der derfor nu krav om, at man skal bære mundbind eller visir, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

/ritzau/