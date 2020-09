Mundbind flere steder og fjernundervisning kan blive nødvendigt

Stigende smitte og flere indlagte med corona kan betyde, at lokale tiltag snart skal til, siger professor.

Det kan blive nødvendigt at indføre krav om at bruge mundbind på indkøbsturen, eller andre steder hvor det kan være svært at holde afstand.

Også uddannelsesinstitutioner og restauranter og barer kan blive nødsaget til at lukke mere ned.

I hvert fald de steder af landet hvor smitten stiger mest, siger Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

For smittetallene stiger, og det kalder på lokale tiltag, mener han.

- Man bør gå målrettet til værks og analysere, hvor og i hvilke aldersgrupper smitten spreder sig.

- Herefter kan det give mening de steder at overveje krav om mundbind i supermarkeder i myldretiden og andre steder, hvor det kan være svært at overholde afstandskravene, siger han.

Sundhedsmyndighederne varslede på et pressemøde fredag, at det kan blive nødvendigt med lokale tiltag, hvis smittetallene ville stige over weekenden.

Lørdag blev der registreret 189 nye coronatilfælde. Tallet var søndag 147.

De seneste uger har der været stort fokus på smittespredning blandt unge.

Derfor peger Hans Jørn Kolmos på, at fjernundervisning på uddannelsesinstitutioner kan være vejen frem.

Men også åbningstiderne på barer og restauranter bør begrænses.

- I Odense har læreruddannelsen sendt de studerende hjem og er begyndt på fjernundervisning efter et smitteudbrud. Det er et godt værktøj, hvis smittespredning skal forhindres.

- Men der, hvor de unge ellers mødes - på barer - bør man også se på at begrænse åbningstiderne og tjekke, at hygiejneregler overholdes, siger han.

Hans Jørn Kolmos mener ikke, at daginstitutioner og skoler bør lukkes ned lige nu.

- Det vil være en farlig strategi at bevæge sig ind på. Så er man der, hvor folk ikke kan passe deres job, fordi de skal passe deres børn.

- Så begynder det at ligne den generelle nedlukning, som vi så i foråret. Og det er ikke derhen, vi skal. Men de lokale tiltag kan give mening, siger han.

/ritzau/