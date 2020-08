Mundbind kan være distraherende for buschauffører

Syv og en halv time med mundbind kan gøre buskørslen usikker, lyder det fra Aarhus Sporveje.

Aarhus Sporveje har mandag fået flere henvendelser fra passagerer, der undrer sig over, at de skal bruge mundbind i busserne, mens buschaufførerne kører uden.

Det skriver TV2 Østjylland.

Men selv om chaufførerne også er underlagt kravet om at skulle bære mundbind, synes Aarhus Sporvejes HR- og kvalitetschef, Bjarne Larsen, ikke, at det er en god løsning.

- Chaufførerne skal bringe passagerer sikkert og godt igennem byen.

- Mundbindet kan distrahere. Brillerne kan dugge til, siger han.

Bjarne Larsen fortæller til Ritzau, at han ikke er overbevist om, at det er nødvendigt at inkludere chaufførerne i den gruppe af personer, der skal bære mundbind.

- Vi har en afskærmning mellem passagerer og chaufføren, som jeg synes, nogenlunde garanterer, at man ikke smitter hinanden, siger han.

Tirsdag træder en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet i kraft, der påbyder folk at bruge mundbind, når de rejser med offentlig transport i Aarhus.

/ritzau/