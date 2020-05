Museer og teatre bliver en del af genåbningens fase 3

Folketinget er blevet enige om, hvordan den næste fase af genåbningen skal forløbe

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at museer, teatre, biografer og zoologiske haver kan genåbne fra 8. juni.

Det fremgår af en aftale om genåbning, som er offentliggjort fredag morgen.

Ud over ovenstående planlægger partierne åbne for udendørs forlystelsesparker, botaniske anlæg, akvarier samt sommeraktiviteter for børn og unge.

Diskoteker, spillesteder og natteliv må dog vente til fase 4, som efter planen skal starte i starten af august.

Alle tiltag i genåbningen er dog forudsat, at udviklingen i coronasmitte går den rigtige vej, fremgår det af aftalen.

Aftalen for sommeren kommer, ikke engang et døgn efter at partierne fremlagde planen for genåbningens fase 2. Det skete torsdag aften.

Her kunne resten af detailhandlen, restauranter samt de store skolebørn mellem 6.–10.-klasse glæde sig over at kunne slå dørene op igen i løbet af maj.

Omvendt var zoologiske haver ikke en del af aftalen, medmindre gæsterne kan køre rundt på anlægget. Disse bliver forventeligt en del af åbningen 8. juni.

Kulturlivet er et af de områder, som har været særligt hårdt ramt under coronakrisen. Mange kulturinstitutioner har holdt lukket siden midten af marts og dermed været uden omsætning.

Undervejs i coronakrisen har Folketinget vedtaget hjælpepakker for at støtte institutionerne. Men flere har meddelt, at de trods hjælpepakker er i store problemer.

Samtidig er forlystelsesparker og zoologiske haver på vej ind i højsæsonen, og dermed medfører nedlukningen endnu større tab.

I fase 3 er der ligeledes fokus på genåbningen af højskoler, voksenuddannelser målrettet ledige og sprogcentre.

Også forsamlingsforbuddet udvides, så det bliver tilladt at samles op til 50 personer.

Forhandlingerne om fase 4 ventes at gå i gang i løbet af sommeren.

/ritzau/