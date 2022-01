Museer tror på gæsternes tilbagekomst efter genåbning

Med mundbind og coronapas kunne landets museer søndag igen slå dørene op, og det forløb godt på Louisiana i Nordsjælland.

- Jeg synes egentlig, at det (besøgene, red.) lå, som det meget gerne skulle på sådan en søndag, siger marketingchef Thomas Bendix.

- Det kan skyldes mange ting, men jeg tror virkelig, at der har været et opsparet behov for at komme ud og gå på museum, lyder det.

Landets museer blev sammen med flere andre steder lukket fra 19. december på grund af stigende coronasmitte.

Nedlukningen varede til søndag, og da politikerne ikke valgte at forlænge den, kunne museerne altså igen slå dørene op.

Genåbningen gik også godt på Aros i Aarhus, hvor der var over 630 gæster.

Det er dog et stykke under de 1500 gæster, der var på en normal søndag i 2019 - inden corona ramte landet.

Men det er ifølge direktør Rebecca Matthews et godt sted at starte. Hun forventer, at de besøgende nu langsomt vender tilbage.

- Vi er enormt glade for, at vi igen kan invitere publikum indenfor på Aros.

- Kunst og kultur er vigtig i forhold til menneskers mentale helbred, og derfor spiller vi som kunstmuseum ikke blot en stor rolle, men vi har også et stort ansvar, siger hun i en kommentar.

I Nordsjælland er Thomas Bendix fra Louisiana forsigtig optimist, når han kigger ind i den næste tid.

- Jeg tror faktisk godt, vi kan glæde os til at få nogle mere normale tilstand om en måneds tid.

- Så mangler vi stadig nogle turister, og det billede vil nok ikke være normalt i år. Men jeg synes, der er grund til at trække lidt på smilebåndet, siger han.

/ritzau/