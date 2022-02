Museumsdirektør stopper efter 25 år på Arken

Kunstmuseet Arken i Ishøj skal have ny direktør. Museet fortæller i en pressemeddelelse, at Christian Gether stopper efter 25 år på posten.

- Jeg har ikke lagt skjul på over for bestyrelsen, at mit 25-års jubilæum var en milepæl for mig og et naturligt tidspunkt at indstille karrieren på, siger Gether.

Han fortsætter dog på posten, indtil en afløser er fundet.

73-årige Gether har stået i spidsen for museet i næsten hele dets levetid. Han tiltrådte i februar 1997, da den hidtidige direktør, Anna Castberg, måtte fratræde efter at have opgivet falske oplysninger om sin uddannelse.

