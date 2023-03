Museumsdirektør trækker sig efter kritik: Udstillede kunstnere, mens han solgte deres værker privat

Godmorgen på denne milde tirsdag, hvor vi for alvor begynder at mærke forårets komme.

Og det er ikke kun vejret, der fortæller os, at vinteren er forbi. I sidste uge skød en lille grøn plante op i Søren Ryges have, som hvert år sladrer om, at varmere tider er på vej. Læs mere i hans ugentlige klumme.

Nok om foråret, lad os kaste os over dagens nyheder.

Har danskerne brug for Gud?

Finder du ligesom Søren Ryge indre fred i haven? Eller føler du nogensinde et behov for at vende dig mod en højere magt? Forskere fra Syddansk Universitet har kortlagt danskernes åndelige behov i en ny undersøgelse, som er den største af sin slags. Og der er flere interessante fund.

Blandt andet anser 40 procent af de adspurgte sig selv for at være troende, mens kun en femtedel siger, at de oplever mere konkrete religiøse behov. Og 20 procent svarer, at de har et religiøst behov på månedlig basis, selvom tidligere undersøgelser har vist, at kun halvt så mange går i kirke. Og hvordan kan det så hænge sammen? Få svar i dagens avis.

Politiker går i fars fodspor

Vi bliver lige ved have-metaforerne. For man siger, at æblet ikke falder langt fra stammen – og det lader i særdeleshed til at være tilfældet med Bergur Løkke Rasmussen. Først meldte han sig, ligesom sin far Lars Løkke Rasmussen, ind i Venstre. Og nu følger Bergur Løkke Rasmussen, som for tiden sidder i Europa-Parlamentet, også sin fars fodspor ind i Moderaterne. Det afslører han i et interview med Berlingske.

“Det er både svært at sige, at det handler om ham, og svært at sige, at det ikke handler om ham. Det handler jo om, at han – sammen med andre gode kræfter – har skabt et politisk projekt, som jeg ser mig selv rigtig godt i,” siger Bergur Løkke Rasmussen i interviewet.

Bergur Løkke Rasmussen har tilsluttet sig sin fars parti. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix.

MitID kokser igen

Så er den gal igen. Og denne gang er det mere alvorligt, end det plejer at være. Datatilsynet har rejst en "alvorlig kritik" af Digitaliseringsstyrelsen, der har ansvaret for MitID, som millioner af danskere er registreret i.

Det sker efter, at almindelige danske borgere har kunnet logge ind på andres brugere ved en fejl. En fejl, som pr. 9. marts 2023 endnu ikke var rettet. Og i forskernes øjne er der tale om “en skandale.” Læs mere i dagens avis.

Brød Vanopslagh loven?

Det fyldte meget i medierne, da det under valgkampen kom frem, at Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh havde boet i en af en af Folketingets embedslejligheder, selvom han var cpr-registreret i Struer, hvilket gav ham ét års uberettiget støtte på 30.000 kroner for dobbelt husførelse.

Men Alex Vanopslagh undskyldte og fortalte, at han ikke havde læst reglerne og ville betale pengene tilbage. Og så er det kapitel vel lukket? Måske ikke helt, for Alex Vanopslagh bør også efterforskes for bedrageri, da meget tyder på, at han bevidst har unddraget reglerne. Det siger flere jurister nu ifølge Information.

Alex Vanopslagh. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Museumsdirektør trækker sig

Alex Vanopslagh er ikke den eneste, der har været på kant med reglerne. Efter en række anklager om blandt andet nepotisme og et dårligt arbejdsmiljø har Thorbjørn Kolbo trukket sig fra stillingen som museumschef på Museum Sydøstdanmark. Det skriver TV 2 Øst.

Kritikken mod Thorbjørn Kolbo opstod for en måned siden, da Frihedsbrevet beskrev, hvordan museumschefen udstillede kunstnere som Jim Lyngvild, Jan Elhøj og Morten Kirckhoff, hvis værker han samtidig solgte i privat regi. Det er også kommet frem, at Thorbjørn Kolbo har ansat flere familiemedlemmer på museet, og tidligere ansatte har beskrevet et arbejdsmiljø med mobning og overfusninger.

Provokunstner får fængselsstraf

Vi går videre til en anden museumsskandale, som i går fik sit sidste punktum. Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der sidste år skrev sit navn og limede et billede af sig selv på et Asger Jorn maleri, har ifølge TV 2 fået halvandet års ubetinget fængsel ved Retten i Viborg.

Ibi-Pippi skal derudover betale en bøde på 1.889.350 kroner. Retten lagde vægt på, at der er tale om planlagt og usædvanligt groft hærværk mod en anerkendt museumsgenstand, og at hærværket har medført skader for 1,9 millioner kroner.

Lad venligst skraldet ligge

Det er sjældent godt at efterlade skrald i naturen. Men der findes undtagelser. For at finde ud af, hvor meget skrald der ender på de danske strande, opfordrer Miljøstyrelsen folk til at lade affald ligge på en del af Gudmindrup Strand i Odsherred. Det skriver TV 2.

Hvis forbipasserende samler skraldet op, bliver undersøgelsen nemlig misvisende, fortæller Miljøstyrelsen. Overvågningen af skraldemængder på udvalgte danske strande har været i gang siden 2015, og skraldet bliver typisk indsamlet fire gange om året – så det får ikke lov til at løbe helt løbsk.