”Modstandsmand” var i virkeligheden sabotagevagt for nazisterne. Nu skal hans gravsten fjernes

Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør for Frihedsmuseet

I Mindelunden ligger Karl Edvard Nielsen begravet, men det burde han slet ikke. For han var sabotagevagt for nazisterne og ikke modstandsmand. Den 9. april skal hans gravsten fjernes