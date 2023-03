Museumsinspektør jagter meteoritter med metaldetektor

Søndag eftermiddag har et lille hold af håbefulde eftersøgere gået rundt i området mellem Sønder-Omme og Grindsted for at lede efter meteoritter.

En af dem var Daniel Dalicsek, der til daglig arbejder som museumsinspektør på Moesgaard Museum i Aarhus.

Han tog sammen med en anden en metaldetektor med til området for at lede efter fragmenter fra en meteor, som menes at være faldet ned i det sydlige Midtjylland i begyndelsen af marts.

- Vi har desværre ikke fundet noget. Men man skal også huske på, at området er stort, og at en stor del af det er dækket af skov, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi var to, som gik rundt med metaldetektorer, og så var der to andre, som også gik rundt og kiggede på samme tid som os.

Det er en meteor, som blev observeret på himlen over Danmark i begyndelsen af marts, som har fået folk til området for at lede.

Objektets bane i rummet viser, at den stammer fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

En meteorit kan have en størrelse fra mindre end en valnød og op til en håndbold.

Det ligner en sten, der er mørkebrun eller sort og har en lidt glasagtig overflade.

Daniel Dalicsek har ikke opgivet håbet om at finde nogle brugbare fragmenter fra meteoren.

- Så længe det har interesse for folk, bliver vi ved med at lede. Hvis vejret tillader det, skal vi nok også ud i næste weekend.

Han opfordrer andre håbefulde personer at benytte sig af handsker, inden man samler noget op, som kan være en meteorit.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes, at man bør beskytte meteoritten, fordi der kan være brugbare informationer at hente ved at undersøge overfladen på den, lyder det.

- Astrofysikere og geologer kan bruge den viden til at finde ud af, hvilke metaller den indeholder, siger han.

Hvis der er tale om en meteorit, skal man ikke regne med at kunne beholde den.

Meteoritter er danekræ og skal afleveres til et af statens naturhistoriske museer. Til gengæld er der findeløn.

Da der i 2016 faldt en meteorit ned vest for København, blev der i alt fundet cirka ni kilo meteorit-materiale.

Staten udbetalte godt to millioner kroner i godtgørelse til de heldige findere.

/ritzau/