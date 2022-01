Museumsinspektør: Vi er positivt stemte over for en genåbning af kulturlivet, også hvis den kun er delvis

David Holt Olsen, du er museumsinspektør på Industrimuseet i Horsens, og nogle af de borgerlige partier kræver kulturlivet genåbnet. Zoologisk Have i København advarer dog mod en delvis åbning, fordi den sidste år kostede dem millioner, mens de under en fuld nedlukning og med hjælpepakker går i nul. Er I på Industrimuseet interesseret i at åbne lige nu, også hvis der ikke kan blive tale om en fuld genåbning?

Ja. Vi vil som udgangspunkt helst have åbent, også selv om januar og februar ikke er de helt store indtægtsmåneder for os. Især er januar lidt sløv sammenlignet med resten af året. Der er over 150 frivillige, som har deres gang her, og vi vil helst holde hjulene i gang for ikke at suspendere, at de kommer på museet. Så vi er positive stemte over for en genåbning.

I hvor høj grad har I kunnet mærke de forskellige corona-nedlukninger på Industrimuseet?

Den første i marts 2020 kunne vi tydeligt mærke, især fordi vi var nedlukket så længe. Men da vi fik lov til at åbne igen, havde vi brugt tiden på at lave nye, store udstillinger. Det resulterede i, at vi kunne genåbne med to-tre ret store udstillinger og en ny legeplads, hvilket betød, at vores besøgstal lå to-tre gange højere end normalt i den efterfølgende tid. Jeg synes, vi har brugt nedlukningerne positivt.

Kulturlivet har generelt oplevet at være blevet hårdt ramt af nedlukninger igennem de seneste snart to år. Hvordan er moralen blandt medarbejderne hos jer?

På Industrimuseet har vi været ret heldige med timingen, fordi vi har haft nogle temmelig store fondsbevillinger, som vi har kunnet kanalisere vores energi ind i og bruge til at forbedre museet. Så vi er positive, og moralen er faktisk virkelig høj. Vi klør på. Jeg har dog fuld forståelse for, at det kan se anderledes ud på nogle af de institutioner, som har været hårdere ramt, end vi har.

Er nedlukningerne generelt set gået for hårdt ud over kulturlivet, synes du?

Én ting er, at man bliver ramt på forretningen og mangler penge. Jeg tror, vi især er blevet ramt lidt af, hvor lavt kulturlivet ligger i hierarkiet og bliver prioriteret. Det er kulturlivet, der skal lukkes ned først hver gang. Vi har derfor nok også tolket en mere generel frustration over, at kulturpolitikken er så lavt prioriteret ind i den mere specifikke corona-prioritering.

Hvordan bruger I tiden under denne nedlukning? Har I noget spændende i vente?

Vi arbejder videre med nogle udstillingsprojekter. Blandt andet åbner vi til foråret en ny arbejderlejlighed. Vi har i forvejen nogle, som viser, hvordan en arbejderlejlighed kunne se ud i henholdsvis årene 1880, 1920, 1950 og 1970. Det fører vi nu længere op i tiden, så vi får en fra år 2000, hvor der bor en bosnisk familie. Bosnierne er et eksempel på en af de etniske grupper, som er utrolig godt integreret i Danmark og har en beskæftigelsesfrekvens over gennemsnittet. De kom i løbet af 1990’erne og 00’erne til Danmark og begyndte at arbejde i industrivirksomheder i for eksempel en by som Horsens.

Hvorfor gik du i sin tid ind i museumsverdenen?

Jeg er nok en af dem, der igennem min uddannelsesvej har tænkt mindst over, hvad jeg skulle lave, når jeg blev færdiguddannet. Dengang var der hverken nogen fremdriftsreform eller anden tilskyndelse til at tænke over, hvad uddannelsen skulle bruges til. På den måde er jeg ikke et produkt af konkurrencestatens skole. Det var utrolig lystpræget, og først meget sent under min uddannelse begyndte jeg at gøre mig tanker om, hvad jeg ville. Jeg fik som studerende arbejde i Den Gamle By i Aarhus og fik øjnene op for, hvad man kan bruge historien til, og hvordan den kan tale til folks følelser. Da gik det op for mig, at det kunne være fedt at arbejde i museumsverdenen.

En stor del af befolkningen har de seneste par år brugt mere tid i eget hjem end normalt. Hvad har du fået tiden til at gå med?

Vi har lavet køkken ligesom så mange andre danskere. Der skulle ske noget, og når vi ikke kunne brænde vores penge af på rejser, har vi brændt dem af på et nyt køkken. Det har været det helt store projekt. Jeg har derudover ikke haft de helt store hobbyprojekter, da det i høj grad er mit arbejde, som er min hobby. Jeg kanaliserer mine interesser over i mit arbejde.