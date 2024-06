Musikerforbund vil støtte medvirkende i DR-dokumentar om sexisme

Det er både modigt og vigtigt, at de medvirkende i DR's nye dokumentar "Sexisme i Musikbranchen" stiller sig frem.

Sådan lyder det fra Thomas Sandberg, der er forperson i Dansk Musiker Forbund.

- Man skal huske, at der er en voldsom tavshedskultur i branchen. Det er meget sårbart at stille sig frem, og der er desværre også mange, der har frygtet for deres karriere og de repressalier, der eventuelt kan komme, ved at stille sig frem i en dokumentar, siger han.

Han tilføjer, at Dansk Musiker Forbund vil gøre, hvad de kan for at støtte de medvirkende, sammen med de andre brancheorganisationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Thomas Sandberg er ikke overrasket over, hvad der kommer frem i dokumentaren.

- Vi har været klar over problemet i mange år. Senest har der været en del undersøgelser, der dokumenterer, at 64 procent af kvinder har oplevet grænseoverskridende adfærd. Det prøver vi at handle på, så godt vi kan i samarbejde med de andre organisationer i branchen, siger han.

Alligevel fortæller han, at han er rystet over indholdet i dokumentaren.

I to afsnit fortæller 13 medvirkende om, hvilke problemer de har oplevet med sexisme i musikbranchen.

Dokumentaren beskæftiger sig både med oplevelser af, at der bliver kommenteret mere på kvinders udseende i koncertanmeldelser, at det er sværere at bryde igennem som kvinde og lignende.

Men i dokumentaren fortæller flere af de medvirkende også om konkrete oplevelser med grænseoverskridende adfærd.

/ritzau/