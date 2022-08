Musikkritikere lægger prisfesten Steppeulven i graven

Foreningen af Danske Musikkritikere har opløst sig selv og samtidig afholdt deres årlige prisuddeling, Steppeulven, for sidste gang.

Steppeulven 2023 er aflyst, og foreningen går i opløsning.

Det skriver forperson for foreningen Pernille Jensen på vegne af bestyrelsen i en mail. Hun er desuden musikanmelder på Politiken.

- Det har ikke været nogen nem beslutning at træffe. Men det har igennem en længere periode været svært at få det kollektive engagement i foreningen til at blomstre.

- Ulve er flokdyr, og jeg må erkende, at vores kobbel er skrumpet meget ind i de seneste år, lyder det.

Antallet af fastansatte anmeldere er faldet på dagbladene, og det mærker foreningen konsekvenserne af, skriver Pernille Jensen.

Det betyder, at "tiden og lysten til at hellige sig det frivillige arbejde, som Steppeulven beror på, kan ligge på et meget lille sted".

Steppeulven er blevet uddelt siden 2003. Det var en hyldest til både nye og etablerede navne på den danske musikscene.

Prisen er opkaldt efter det danske rockorkester Steppeulvene fra 1960'erne.

/ritzau/