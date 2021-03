Musikskolernes mange elever må se langt efter genåbning

Musik- og kulturskoler ved endnu ikke, hvornår de må genåbne. Det frustrerer, da talent risikerer at gå tabt.

Som led i genåbningen af Danmark har mange børn og unge igen kunnet dyrke deres fritidsinteresser.

Det gælder dog indtil videre ikke for eleverne på landets musik- og kulturskoler. Her er der endnu ikke åbnet op, og samtidig er der ikke nogen plan for, hvornår skolerne må genåbne.

Hos landsorganisationen for Danske Musik- og Kulturskoler, DMK, ærgrer det formand Thomas Winther, at skolerne endnu ikke har fået lov til at genåbne, og at der heller ikke er nogen plan for, hvornår de kan det.

- Det har betydning for de omkring 100.000 børn, som går i vores skoler, at de ikke kan komme til at dyrke deres fritidsinteresse på samme måde som de børn, der har interesse i at spille fodbold, badminton eller håndbold, siger Thomas Winther.

Mandag aften blev et stort flertal af Folketingets partier enige om en langsigtet genåbningsplan for Danmark.

Planen er blevet til på baggrund af ekspertberegninger af, hvad det vil have af sundhedsmæssig betydning, hvis forskellige ting får lov til at genåbne.

Der er dog ikke blevet regnet på en genåbning af musik- og kulturskolerne, har DMK tidligere i marts fået oplyst af kulturminister Joy Mogensen (S).

Måske på baggrund af de manglende beregninger er musik- og kulturskolerne ikke nævnt ved navn i genåbningsplanen. Det får Thomas Winther til at formode, at skolerne er omfattet af den genåbningsfase, der finder sted 21. maj, hvor forskellige fritidsaktiviteter står til at kunne åbne.

- Men ikke engang det kan vi i virkeligheden være sikre på, sådan som det er, siger han.

På musikskolerne frygter man konsekvenserne af den fortsatte nedlukning.

Jens Dammeyer Sørensen, leder af Holstebro Musikskole og MGK MidtVest, er bekymret for, at unge musiktalenter er i højrisiko for at blive tabt på gulvet.

- Det kræver daglig træning og dygtiggørelse i tæt fysisk samarbejde med højt kvalificerede undervisere at udvikle, styrke og ikke mindst fastholde unge musiktalenter på eliteniveau.

- I øjeblikket er eleverne i stor fare for at tabe deres musikfaglighed og engagement grundet manglende mulighed for at udvikle sig, siger Jens Dammeyer Sørensen i en pressemeddelelse.

/ritzau/