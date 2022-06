Muskelsvindfond efter dom: Penge sættes over livskvalitet

Medicinrådet mener ikke, at det er værd at betale en dyr pris for et medicinsk præparat mod muskelsvind, fordi prisen ikke står mål med effekten.

Det påstår direktør i Muskelsvindfonden, Henrik Ib Jørgensen.

- Så denne sag markerer et af de sørgeligste kapitler i dansk sundhedshistorie, fordi Danmark har valgt at gå fuldstændig enegang i forhold til resten af verden, siger han.

Højesteret har tirsdag slået fast, at læger handlede korrekt, da de i 2017 undlod at behandle seks børn for muskelsvind med det milliondyre præparat Spinraza. Det mente familierne til børnene ikke, og de havde i Højesteret krævet erstatning for børnenes tab af vigtige funktioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var imidlertid Medicinrådet, som rådgiver Danske Regioner om brugen af medicin, der afviste at udbrede brugen af lægemidlet til en bredere gruppe patienter. Det har siden mødt kritik.

Beslutningen var opsigtsvækkende, fordi rådet gik imod et flertal i dets eget fagudvalg.

Henrik Ib Jørgensen erkender, at man ikke bare skal lukke øjnene og betale for alle de dyre medicinske specialpræparater. Han mener, at man i stedet skal forsøge at tage kampen op mod medicinalindustrien.

- Jeg kan jo godt forstå, hvorfor Medicinrådet vil have prisen længere ned. Jeg synes også, at det koster alt for mange penge, siger han.

- Men Danmark er gået enegang på det her området. Vi er det eneste vestlige land, der har sat en grænse på femårsalderen for, hvem vi vil behandle med dette middel.

Han foreslår, at man i stedet går sammen med alle andre europæiske lande for at få forhandlet en lavere pris på plads.

- Jeg ved i øvrigt, at Danmark ikke har fået den bedste pris på Spinraza, fordi man ikke vil behandle alle. Så hvis man forpligtede sig til at behandle alle, så kunne man måske også få en bedre pris, siger han.

Spinraza er udviklet særligt til behandling af den særlige form for muskelsvind, SMA, som de seks børn alle lider af.

/ritzau/