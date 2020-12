Muskelsvindfondens stifter Evald Krog er død - 76 år

Evald Krog var formand for Muskelsvindfonden i 42 år, inden han stoppede i 2016. Tirsdag afgik han ved døden.

Stifteren af Muskelsvindfonden, Evald Krog, er død, 76 år gammel. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Evald Krog blev som lille diagnosticeret med muskelsvind, og lægerne forudsagde, at han kun ville leve i få år.

Det var først som 76-årig, at han tirsdag afgik ved døden i sit hjem i den østjyske by Ajstrup. De nærmere omstændigheder oplyses ikke.

- Hans muskelsvind var "upraktisk", som han kaldte det, men fysikken skulle ikke sætte en stopper for det, han ville, skriver Muskelsvindfonden.

Evald Krog trådte i 2016 tilbage som formand for Muskelsvindfonden. Posten havde han haft i 42 år kun afbrudt af en periode på tre år.

Samme år fik han konstateret sygdommen Alzheimers. Den resulterer i svigtende hjernefunktion og demens.

- Evald vil blive husket som et enestående menneske. En iværksætter, rollemodel, en charmør og ikke mindst en person, der elskede musik, fest og farver.

- En stor personlighed, der forstod at samle mennesker omkring sig, knytte bånd og ikke lade sig begrænse, lyder det i pressemeddelelsen.

Muskelsvindfonden arbejder for at forbedre livet for mennesker med muskelsvind og ALS og har omkring 2800 medlemmer.

Muskelsvind dækker over en række sygdomme, hvor musklerne svinder ind. Sygdommene kan ikke helbredes, men følgerne kan lindres.

Foreningen arrangerer musikbegivenheden Grøn sammen med Tuborg, hvor der afholdes koncerter flere steder i landet. Pengene herfra er med til finansiere foreningens aktiviteter.

Muskelsvindfonden arrangerer også Cirkus Summarum i et samarbejde med DR Big Band.

I alt omkring 3000 danskere har ifølge foreningen en muskelsvinddiagnose. Af dem har cirka 2500 brug for hjælpemidler, støtte og behandling.

Foreningen blev stiftet i 1971. Her blev den dengang 27-årige jurastuderende Evald Krog den første formand.

/ritzau/