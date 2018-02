Muslimsk gymnasium står til at miste sin statsstøtte

Fra marts står Hindholm STX til at miste sit statslige tilskud blandt andet på grund af økonomiske problemer.

Danmarks første muslimske gymnasium, Hindholm STX, står til at miste sit statslige tilskud.

Det skriver BT på baggrund af aktindsigt i et brev, som gymnasiet har modtaget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er tale om en påtænkt afgørelse. Gymnasiet har indtil 9. marts til at komme med indsigelser, hvorefter styrelsen vil træffe en endelig afgørelse.

Tilskuddet sløjfes fra marts, mens tilskud fra 7. december 2017 og frem kræves tilbagebetalt.

Fratagelsen skyldes blandt andet store økonomiske problemer, der har resulteret i lån hos religiøse foreninger.

Derudover er der konstateret manglende kompetencer til at lede gymnasiet forsvarligt - herunder manglende kvalifikationer hos lærerne, skriver BT.

I brevet til gymnasiet udtrykker myndighederne bekymring over for et "foruroligende højt fysisk og skriftligt fravær for en række elever".

Der hersker ifølge BT samtidig tvivl om, hvorvidt eleverne på gymnasiet får den lovpligtige mængde undervisning, mens mange lærere ikke opfylder de gældende lovkrav for at kunne undervise på gymnasiet.

Det private gymnasium, der åbnede i 2016, har omkring 40 elever. I 2016 fik det 593.000 kroner i statsligt tilskud, skriver BT.

Hindholm STX blev i december 2017 sat under skærpet tilsyn på grund af dårlig økonomi. Det kom frem på et tilsynsbesøg i november, at gymnasiet havde lånt samlet 1,4 millioner kroner af forskellige organisationer.

En del af disse penge kom fra Dansk Islamisk Trossamfund, der ifølge gymnasiets vedtægter udpeger tre af skolebestyrelsens medlemmer.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolens leder og bestyrelsesformand.

