Muslimsk privatskole i Aarhus mister offentligt tilskud

Lavt timetal og manglende faciliteter er årsager til, at styrelse vil tage tilskud fra muslimsk skole.

Den muslimske privatskole Lykkeskolen i det vestlige Aarhus står til at miste sit offentlige tilskud. Det oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i et brev til skolen ifølge Jyllands-Posten og B.T.

Styrelsen vil lade skolens tilskud bortfalde fra og med juli 2018. Desuden vil Lykkeskolen blive bedt om at betale tilskud tilbage, som er udbetalt, siden skolen kom under tilsyn i april 2017.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger baserer styrelsen sin afgørelse på observationer i undervisningen, et lavt timeantal og manglende faciliteter.

- Styrelsen baserer især sin påtænkte afgørelse på, at styrelsen finder, at skolen for så vidt angår de praktisk/musiske fag ikke lever op til friskolelovens krav om, at undervisningen skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, lyder det i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten fra Martin Larsen, konstitueret direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Endvidere forklarer han, at der er tvivl om, hvorvidt skolen lever op til de krav om frihed og folkestyre, der er i friskoleloven.

Desuden peger styrelsen på censureret materiale til brug i biologiundervisningen, som er problematisk. Ifølge BT er der tale om bøger med billeder af kvindekroppen, der er blevet censureret.

Desuden er et kapitel om forplantning og seksualundervisning ifølge styrelsens tilsyn fjernet systematisk fra samtlige bøger i et helt bogsæt.

BT skriver, at det statslige tilsyn desuden har været bekymret over kønsopdelt undervisning og "en meget konservativ forældregruppe", som skulle opfatte lejrskoler og musikundervisning som forbudt ifølge islamisk lov.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lægger endelig vægt på, at to ansatte har undervist på skolen efter at have deltaget i et shariaråd i Fredens Moské i Gellerup ved Aarhus, hvor den ene ifølge Jyllands-Posten kom med kontroversielle udtalelser om kvinders rolle.

/ritzau/