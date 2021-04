Mute B. Egede godkendt som grønlandsk landsstyreformand

Det grønlandske parlament har fredag eftermiddag dansk tid godkendt IA-formanden som landsstyreformand.

Inatsisartut, som er det grønlandske parlament, har godkendt Múte B. Egede som formand for det grønlandske selvstyre, Naalakkersuitsut. Det skriver det grønlandske medie KNR.

Múte B. Egede er formand for partiet venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), der blev valgets helt store vindere. Ved valget blev partiet det største parti i Grønland med 12 ud af 31 medlemmer af Inatsisartut.

I Inatsisartut stemte 20 personer for Múte B. Egedes formandskab, mens ni helt undlod at stemme. Ingen stemte imod.

Kun 30 af Inatsisartuts medlemmer var til stede, efter at tidligere medlem af parlamentet for Siumut Qarsoq Høegh-Dam tidligere på dagen trak sig, efter at han var blevet dømt for salg af hash.

