Myndighed fik næsten 100 henvendelser om genopdragelsesrejser i 2021

De såkaldte genopdragelsesrejser ser fortsat ud til at blive gennemført. Trods myndigheders og politikeres forsøg på at få dem bremset.

Det skriver Jyllands-Posten.

Selv om lovgivningen blev strammet i 2018, er der stadig mange, som kontakter myndighederne, fordi de er sendt på genopdragelsesrejse eller frygter at blive det.

Det skriver avisen på baggrund af tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) og Red Center mod Æresrelaterede Konflikter.

- Regeringen ville dette problem til livs. Det må man sige, ikke er lykkedes. Overhovedet ikke. Lovgivningen virker ikke, siger Jens Frølund Thomsen, som er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, til Jyllands-Posten.

I 2018 øgede den daværende regering strafferammen for at sende sit barn på genopdragelsesrejse fra to til fire års fængsel.

Man gjorde det også muligt at inddrage børns pas, hvis myndighederne frygtede, at de kunne blive sendt ud af landet.

Kommunerne har sikkerhedskonsulenter, som hjælper borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I 2021 var de ifølge Siri involveret i 46 sager, hvor en borger blev sendt til udlandet mod sin vilje.

Der var også 53 sager, hvor borgere frygtede at blive sendt afsted.

Ifølge Jyllands-Posten har Siri ikke opgjort tallene på årsbasis før 2021.

Sidste år fik Red Center mod Æresrelaterede Konflikter 96 henvendelser om genopdragelsesrejser. 16 var fra børn eller unge, som ville hjem fra udlandet.

25 henvendelser til centeret handlede om, at den pågældende var blevet truet med en genopdragelsesrejser. 34 var nervøse eller utrygge forud for en kommende udlandsrejse.

Anita Johnson, som er direktør for Red Center mod Æresrelaterede Konflikter, kalder over for Jyllands-Posten tallene "helt vilde".

Hun peger desuden på, at et stort mørketal gør det svært at vurdere om udviklingen går den rigtige vej.

Udlændingeminister Kaare Dybvad Bek (S) siger til avisen, at han ikke mener, at der er gjort nok på området.

Han siger samtidig, at det er regeringens ambition at øge indsatsen mod social kontrol i den nuværende regeringsperiode.

