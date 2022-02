Myndighed giver hjælpende hånd til at sortere plast og pap

Madrester, pap og plast for sig.

Over en million borgere i Danmark er allerede i gang med at sortere deres affald i ni forskellige kategorier. Og endnu flere skal i gang.

For at hjælpe både forbrugere, kommuner og virksomheder på rette vej lancerer Miljøstyrelsen derfor onsdag en ny hjemmeside og en ny kampagne.

Her vil der være hjælp til, hvordan affaldet skal sorteres. Det vil også være muligt at læse om affaldets vej efter indsamling og om genanvendelse.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøminister Lea Wermelin (S) fremhæver, at for meget affald ender i en forbrændingsovn.

- Derfor skal vi sortere mere af vores affald til genanvendelse. Den nye undersøgelse viser tydeligt, at langt de fleste er klar til at gøre en grøn forskel ved skraldespanden.

- Nu lancerer vi en oplysningskampagne, som vil være en hjælpende hånd, så vi får smidt madresterne fra kantinen, papæsken og den tomme ketchupflaske i den rigtige skraldespand, siger Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Der henvises til en undersøgelse fra Rambøll med over 1000 deltagere.

Her svarer 79 procent, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på klimaet. 78 procent mener, at sortering i de ti kategorier er godt.

Dog mener halvdelen af de adspurgte, at sortering er besværligt og desuden fylder.

Samtidig efterspørger tre ud af fem mere information om, hvad der sker med affaldet efter sortering.

- For at komme i mål skal vi have alle med, og både borgere og virksomheder skal sortere deres affald ens.

- Derudover skal der fra første færd designes varer og emballage med genanvendte materiale. I det hele taget skal der designes med genbrug og genanvendelighed for øje, lyder det fra miljøministeren.

Et politisk flertal vedtog i juni 2020, at affaldet fra borgerne i alle landets kommuner skal strømlines og sorteres i ti fraktioner.

Madaffald, plastik, glas, metal, pap, papir, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald sorteres særskilt. Det samme har tekstil skulle fra 1. januar i år.

Ved samme aftale forpligtede man sig på at forhandle om, hvordan man skulle indføre et EU-krav om udvidet producentansvar.

EU-kravet skal være indført senest 1. januar 2025 i alle medlemslande.

Udvidet producentansvar vil betyde, at jo mere emballageaffald, et produkt skaber, desto større regning får virksomheden.

/ritzau/