Myndighed starter tilsyn med elevorganisation efter afsløringer

Efter afsløringer om kritisable forhold i Danske Skoleelever vil der nu blive ført tilsyn med elevorganisationen.

Det skriver Ekstra Bladet, der har kunnet berette om de kritisable forhold.

Danske Skoleelever er en interesseorganisation for skoleelever, der blandt andet tilbyder unge, som er færdige med 9. klasse, frivilligt arbejde, hvor de også bor på Danske Skoleelevers sekretariat i Risskov nord for Aarhus.

Ekstra Bladet har talt med flere nu tidligere frivillige i Danske Skoleelever, som blandt andet på grund af stress har valgt at stoppe før tid.

Konkret har fem ud af 13 unge, der i sommer startede som frivillige i Danske Skoleelever, valgt at stoppe før tid.

Ekstra Bladet har fortalt, hvordan Danske Skoleelever i årevis har ladet frivillige mindreårige arbejde op mod 80 timer om ugen og ladet dem besvare opkald fra voldsramte og selvmordstruede børn på den offentligt finansierede Elevtelefon.

Samtidig har sekretariatschefen indkasseret en milliongage efter forhandlinger med foreningens børn.

I et svar til avisen oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at Danske Skoleelever nu underlægges et reelt tilsyn fra myndigheden.

Samtidig tilbageholdes udbetaling af offentlige midler.

- Styrelsen kan endvidere oplyse, at Børne- og Undervisningsministeriets tilskud til Danske Skoleelever foreløbig er tilbageholdt, indtil tilsynet med foreningen er afsluttet, oplyser styrelsen i svaret til Ekstra Bladet.

Ifølge avisen har Danske Skoleelever de seneste år modtaget millioner af kroner fra Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tidligere har Robert Holst Andersen, sekretariatschef hos Danske Skoleelever, i et skriftligt svar til avisen fortalt, at foreningen hele tiden har fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de frivillige i sekretariatet.

- Vi er utroligt kede af, hvis nogle sekretariatsfrivillige ikke oplever at være blevet hørt i processen, og vi ikke har været gode nok til at lytte.

- Vi vil fortsætte den intensive og positive dialog, vi har haft særligt siden november med vores nuværende sekretariatsfrivillige, ligesom vi kommunikerer med Arbejdstilsynet om forholdene og en eventuel vejledning om, hvilken indsats de frivillige må og kan lægge, lød det.

/ritzau/