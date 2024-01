Myndigheder brød EU-regler i sag om import af norsk spildevand

Det var en "væsentlig overtrædelse" af EU-lovgivning, da danske miljømyndigheder gav virksomheden RGS Nordic, der nu hedder IWS, tilladelse til at importere olieholdigt norsk spildevand og udlede det i Agersø Sund ved Skælskør.

Det fastslår danske myndigheder, skriver DR, der har fået aktindsigt i et dokument hos Miljødirektoratet i Norge.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har ellers tidligere oplyst Folketinget om, at "der er handlet efter reglerne".

Samtidig sagde ministeren på et pressemøde i december sidste år, at "der ikke er noget belæg for at sige", at Danmark har forbrudt sig mod EU-lovgivning.

Over for DR erkender Magnus Heunicke nu, at to af virksomhedens importtilladelser, der blev trukket tilbage på pressemødet, blev udstedt på et ukorrekt grundlag.

Men han vil ikke kommentere, hvorfor han sagde, at det ikke var i strid med loven, lyder det.

- Da der kan være et retligt efterspil, vil jeg ikke gå ind i sagen, skriver han til DR.

Forud for pressemødet skrev Miljøstyrelsen til IWS, at den ene af virksomhedens tilladelser blev trukket tilbage.

Beslutningen blev truffet, fordi det hele tiden har været ulovligt at give IWS lov til at importere spildevandet fra Norge, skriver styrelsen ifølge mediet.

Styrelsen havde således ikke hjemmel til at meddele tilladelse, lyder det videre.

Magnus Heunicke medgiver desuden, at han på pressemødet videregav forkerte oplysninger, da han fortalte, at han ville gennemgå "hver eneste" importtilladelse.

Gennemgangen skulle klarlægge, om man også kunne trække andre tilladelser tilbage, lød det.

Men virksomhedens fire andre gældende tilladelser til at importere spildevand vil ikke blive behandlet på ny.

DR har tidligere afdækket, at Kammeradvokaten, der er statens advokat, har advaret Miljøministeriet om, at det sandsynligvis ville være ulovligt at udstede tilladelserne.

Advarslen kom, inden miljøministeren trak to af importtilladelserne tilbage.

/ritzau/