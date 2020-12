Myndigheder får flere vaccinedoser ud af leveringer end ventet

Ifølge formand for vaccine-taskforce får myndigheder trukket syv frem for fem vaccinedoser ud af ét hætteglas.

I de fleste tilfælde får sundhedsmyndighederne trukket syv vaccinedoser ud af ét hætteglas med selskaberne Pfizer og BioNTechs coronavaccine.

Det er op til 40 procent mere end de fem doser, myndighederne oprindeligt havde forventet.

Det oplyser lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital Jonas Egebart på Twitter søndag. Han er ligeledes formand for Region Hovedstadens vaccine-taskforce.

I Region Hovedstaden blev i alt 1694 personer vaccineret søndag, som var første dag, hvor der blev givet stik mod coronavirus i Danmark.

Alle skal have to doser af vaccinen, og regionen forventer at gå i gang med den anden vaccinerunde 17. januar.

Hvert hætteglas med coronavaccinen indeholder som udgangspunkt nok til mindst fem vaccinedoser à 0,3 milliliter.

Hvis der ikke er spildt for meget under klargøring og håndtering, kan der være op til to ekstra doser i hvert glas, eftersom hvert hætteglas indeholder i alt 2,25 millimeter færdigblandet vaccine.

Både Sundhedsstyrelsen og den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, anbefaler, at også de ekstra doser bruges. Dog bør doser fra forskellige hætteglas ikke blandes.

- Gode vaccinenyheder: Vi får i de fleste tilfælde trukket syv doser ud af ét hætteglas. Det er op til 40 procent mere, end de fem doser vi oprindeligt havde forventet, skriver vicedirektør på Nordsjællands Hospital Jonas Egebart på Twitter.

/ritzau/