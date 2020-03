Danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser til USA

Rejsevejledningen til USA er skærpet, efter at Donald Trump har indført indrejseforbud for europæere.

De danske myndighederne fraråder ikke-nødvendige rejser til USA på grund af coronakrisen.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde.

Det sker, efter at USA's præsident, Donald Trump, har indført indrejseforbud fra Europa til USA. Derfor vil danskere, som rejser til USA, blive mødt af lukkede grænser, når forbuddet træder i kraft natten til fredag lokal tid.

Den skærpede rejsevejledning betyder dog ikke, at borgere, som i øjeblikket er i USA, ikke kan komme hjem, pointerer han.

- Det er meget uvant, at vi fraråder rejser til USA. Med det nære forhold, vi har, er USA et populært rejsemål. Det føles underligt at sige, at danskere ikke må rejse til USA. Men det er nødvendigt, for at vi kan passe på hinanden, siger Jeppe Kofod.

Ministeren opfordrer også flyselskaber til at lade fly blive på jorden.

Danskere i udlandet opfordres samtidig til at registrere sig på udenrigsministeriets danskerliste. Det kan gøres via Udenrigsministeriets app Rejseklar eller via ministeriets hjemmeside.

/ritzau/