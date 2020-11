Myndigheder håber at nordjyske mink er aflivet i næste uge

Aflivningen af omkring 15 millioner mink er gået i gang. Et af problemerne er at komme af med de døde dyr.

Aflivningerne af landets mink er i gang, og myndighederne koncentrerer sig i første omgang om at aflive minkene i Nordjylland, der er hårdt ramt af situationen.

Håbet er, at aflivningen af mink i Nordjylland er gennemført inden udgangen af næste uge, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Vi står i en situation, hvor store dele af Nordjylland er lukket ned, hvilket er til stor gene for mange borgere, udtaler rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Derfor er fokus lige nu på at få løst opgaven i Nordjylland så hurtigt som overhovedet muligt. Det er vores målsætning, at vi har aflivet samtlige mink i Nordjylland inden udgangen af næste uge.

Han siger videre, at myndighederne er bevidste om minkavlernes alvorlige situation og udtrykker medfølelse med dem og deres familier. Men hensynet til folkesundheden gør nedslagtningen nødvendig.

- Vi står i en national nødsituation, hvor vi risikerer virusmutationer, der kan svække kommende corona-vacciners effekt, og derfor sætter vi alt ind for at få løst opgaven, siger han i pressemeddelelsen.

Arbejdet med at aflive de omkring 15 millioner mink er i fuld gang, og myndighederne arbejder på at øge indsatsen.

- Der er rigtig mange involveret i den her operation. Lige fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen til forskellige private aktører, siger Thorkild Fogde.

- Det er en meget stor operation, der spænder fra at lave aftaler med de enkelte minkavlere over at skaffe aflivningskasser, containere og værnemidler og til at få transporteret og bortskaffet de døde mink.

En af de store udfordringer ved at aflive så mange mink så hurtigt er at skaffe sig af med minkene, efter de er aflivet.

Myndigheder kigger derfor på flere muligheder for at komme af med de døde dyr. En af dem er at nedgrave aflivede mink, der ikke er smittede, i store gravede huller - blandt andet på flere af Forsvarets områder.

