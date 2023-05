Myndigheder har beslaglagt knap 30.000 ulovlige nikotinprodukter

Puff bars kan komme i alverdens farver og eksotiske smage - som jordbær og banan. De nikotinholdige enegangs e-cigaretter er ulovlige i Danmark.

Trods det har Skattestyrelsen i samarbejde med andre myndigheder beslaglagt 28.000 af de ulovlige puff bars på to adresser i Herlev i midten af maj måned.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Kontrollerne af de to adresser blev gennemført på baggrund af et tip fra Fødevarestyrelsens Rejsehold om erhvervsmæssigt salg fra lokalerne.

Det er ikke første gang, styrelsen har beslaglagt de ulovlige nikotinprodukter.

Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i styrelsen, siger i meddelelsen, at det er deres anden store beslaglægning af puff bars inden for kort tid.

- Det er bekymrende, at vi kan finde så store mængder, når de ikke må sælges i Danmark.

- Derfor har vi også både styrket og målrettet vores kontrol mod nikotinprodukter og tobak mere generelt, siger hun.

Udover puff bars har styrelsen i samarbejde med myndighederne beslaglagt 25.000 cigaretter og 200 flyttekasser fyldt med kopi-mærketøj.

Cigaretterne og de førnævnte puff bars var der ikke betalt afgift af. Samlet udgør den manglende afgift knap 400.000 kroner, skriver styrelsen.

Dertil kan der også blive tale om en bøde for manglende afgifter.

Styrelsen har ført aktionen med bistand fra Københavns Vestegns Politi, National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Det er NSK, der står for den videre efterforskning og eventuelle strafforfølgning i sagen om kopi-mærketøjet.

De ulovlige puff bars hitter især hos helt unge. Det viste en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i april i år.

Undersøgelsen viste, at fra 2020 til 2022 er andelen af børn og unge mellem 15 og 29 år, der dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfrie nikotinprodukter, steget fra 9,1 procent til 12,9 procent.

Også forbruget af puff bars steg i 2022 ifølge en af forskerne bag rapporten, Nanna Jarlstrup.

De er virkelig populære blandt de helt unge. Dem er der sket en stigning i brugen af over det seneste år. De er ikke lovlige at sælge i Danmark, men vi kan se, at de er tilgængelige for de unge, sagde Nanna Jarlstrup til Ritzau i april.

/ritzau/