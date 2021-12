Myndigheder holder onsdag pressemøde om coronastatus

Der er onsdag klokken 15 pressemøde om den aktuelle status for covid-19 i Danmark. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ingen ministre er med til pressemødet, men blandt andre styrelsens direktør, Søren Brostrøm, deltager til det, der kaldes en pressebriefing.

Det gør også faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause og Lisbet Zilmer-Johns. Hun er direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Det er den myndighed, der blandt andet har ansvar for testsystemet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er den seneste tid set rekordhøje smittetal med corona i Danmark. Mandag viste smittetallet over 16.000 registrerede tilfælde.

Den seneste måned har den mere smitsomme coronavariant omikron bredt sig og ryddet deltavarianten af banen som den dominerende.

Omikron blev først set i det sydlige Afrika i slutningen af november og har siden spredt sig til resten af verden. Den er nu den dominerende variant i Danmark.

Selv om smitten er steget, er antallet af indlagte med covid-19 ikke så højt som i januar, da tæt på 1000 smittede var indlagt.

Det er det hidtil højeste antal. Tirsdag morgen var 666 smittede indlagt med covid-19 på landets hospitaler.

Det hører dog med til billedet, at indlæggelsestallet normalt først stiger, et stykke tid efter at smittetallet er steget.

Briefingen finder sted i Eigtveds Pakhus, der under corona har dannet ramme om efterhånden mange pressemøder om virusset.

Flere har dog også fundet sted i Statsministeriet, når statsminister Mette Frederiksen (S) har deltaget og varslet restriktioner.

Der har været flere pressemøder i december. Blandt andet blev der for en uge siden givet en status på epidemien.

Det skete i kølvandet på hastigt stigende smittetal. Her deltog blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/