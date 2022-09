Myndigheder indkalder til briefing om gaslækager onsdag

Energistyrelsen og en række andre myndigheder har indkaldt til en briefing om situationen ved Nord Stream 1 og 2 klokken 17.00 onsdag.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen, Geus, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Københavns Politi deltager i briefingen.

Det foregår i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København.

Fra Energistyrelsen deltager direktør Kristoffer Böttzauw og fra Geus, der laver nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland, er det direktør Flemming Larsen.

Forsvarschef Flemming Lentfer deltager fra Forsvaret, mens direktør Laila Reenberg er med fra Beredskabsstyrelsen.

Direktør Anne Tønnes deltager fra Københavns Politi.

Tirsdag aften holdt regeringen et pressemøde vedrørende de tre gaslækager fra gasledningerne Nord Stream 1 og 2 i Østersøen, der blev konstateret mandag og tirsdag.

Her slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast, at det er myndighedernes "klare vurdering", at lækagerne er sket ved en bevidst handling. De formodes at være sket ved sprængning.

Hvem der kan stå bag sabotagen, er der onsdag fortsat ingen oplysninger om.

Nord Stream 1 og 2 løber under havets overflade fra Rusland til Tyskland, hvor naturgas normalt transporteres igennem.

Alle tre lækager skete i international farvand nær Bornholm, men i Danmark og Sveriges eksklusive økonomiske zoner.

Danmarks territorium omfatter territorialfarvandet, der går ud til 12 sømil - knap 24 kilometer - fra kysten. Derefter følger den såkaldte eksklusive økonomiske zone.

Det betyder, at staten i denne zone har eneret til at udnytte de naturressourcer, som er i havet, på havbunden og i undergrunden. Zonen strækker sig til op til 200 sømil - knap 400 kilometer - fra kysten.

Zonen omfatter i grove træk Danmarks del af Nordsøen, de indre danske farvande samt den del af Østersøen, der omgiver Bornholm.

