Myndigheder købte coronaudstyr for 13 milliarder uden udbud

Professor vurderer, at der kan være spildt milliarder ved at købe coronaudstyr, der ikke har været i udbud.

Under coronapandemien er der foretaget offentlige indkøb uden konkurrence for knap 13 milliarder kroner.

Det skriver Politiken.

Tallet fremgår af et skriftligt svar fra justitsminister Mattias Tesfaye (S) til Folketingets Epidemiudvalg og Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

I svaret indgår kun indkøb af coronarelaterede varer såsom kviktest. Derfor kan det samlede omfang af offentlige indkøb uden udbud være endnu højere.

Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard siger, at der i forhold til de knap 13 milliarder kroner uden udbud er tale om "et helt ekstraordinært stort beløb".

Han vurderer, at myndighederne ved at undlade udbud har spildt beløb, der svarer til hele den pulje, som Folketinget har afsat til anlæg af nye nærhospitaler de næste 5-6 år.

- Her taler vi om indkøb uden udbud for knap 13 milliarder, og jeg mener ikke, det er usandsynligt, at det offentlige kunne have sparet i omegnen af fire milliarder.

- Det er et svært overslag at lave, men det er helt sikkert, at vi taler meget, meget store besparelser, siger Jes Søgaard til Politiken.

Justitsminister Mattias Tesfaye skriver i et svar til Politiken, at "det ville være forkert ikke at drage læring af coronapandemien, og det gælder selvfølgelig også de mange indkøb, der er foretaget som en del af håndteringen af pandemien".

Han forsvarer dog den manglende konkurrenceudsættelse inden for sit ministeriums ansvarsområde, da "flere af indkøbene er foretaget i en helt ekstraordinær situation".

Af svaret til Folketingets Epidemiudvalg fremgår det, at regionerne mellem marts 2020 og januar 2022 har købt coronarelaterede varer for 6,1 milliard kroner, staten for 4,2 milliarder kroner og kommunerne for 2,5 milliarder kroner.

Samlet løber det op i 12,83 milliarder kroner, viser svaret ifølge Politiken.

/ritzau/