Myndigheder laver frivillig corona-overvågnings-app

Myndighederne vil have et nyt værktøj til at overvåge danskerne under coronakrisen. Det bliver dog frivilligt.

Sundhedsmyndighederne vil lancere en app, som borgere frivilligt kan downloade. Den skal hjælpe til at overvåge spredningen af coronasmitte i landet.

Det fortalte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag og i et handout fra Statsministeriet bliver flere detaljer præsenteret.

- (App'en, red.) kan dels styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende overvågning af smitteudbredelsen og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet, skriver Statsministeriet om app'en og fortsætter:

- Dels kan det understøtte en hensigtsmæssigt adfærd blandt borgerne, som kan minimere smitteudbredelse.

Der har tidligere været en del diskussion om, i hvor høj grad regeringen og myndighederne skal have lov til at overvåge danskerne og indsamle data for at bekæmpe udbredelsen af coronavirus.

I sidste uge droppede regeringen planer om at kunne indsamle data om dankort-transaktioner inklusive navn og adresse.

Det er også kommet frem, at Statens Serum Institut har anmodet om adgang til danskernes teledata. Det har regeringen ikke afvist.

Statsministeriet understreger i forhold til den planlagte app, at det vil være frivilligt, om danskere henter den og lader den overvåge ens adfærd og videresende data til myndighederne.

- App'en kan i første version blandt andet registrere kontakt inden for en-to meter med andre, som også har app'en.

- Dette kan give nyttig information om kontaktmønstre. Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra app'en til at følge op på smitteudbredelsen på pseudonymiseret og aggregeret niveau, skriver Statsministeriet.

Et pseudonym er et alternativt navn. Normalt mest brugt af eksempelvis kunstnere eller forfattere.

