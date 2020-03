Myndigheder lukker nogle privathospitaler for at frigøre udstyr

Visse privathospitaler ligger inde med vigtigt udstyr, der kan bruges i kampen mod coronavirus.

Der er privathospitaler rundt om i landet, som ligger inde med vigtigt udstyr, der kan bruges til at bekæmpe coronavirus i Danmark.

Derfor har Sundhedsstyrelsen givet et påbud til privathospitaler med beholdning af anæstesiapparater og respiratorer om, at de skal lukke delvist for en periode.

Det viser et dokument fra Sundhedsstyrelsen til foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, som TV2 er i besiddelse af.

I stedet skal al materiale stilles til rådighed for det offentlige sygehusvæsen i forbindelse med coronaudbruddet.

Det er ifølge anmodningen udvist, længe det pågældende udstyr skal indgå i beredskabet. Det skal stilles til rådighed i den region, hvor udstyret er lokaliseret.

Ifølge dokumentet skal alle operationer og behandlinger på de pågældende hospitaler indstilles fra lørdag 28. marts.

Derudover skal alle respiratorer og anæstesiapparater stilles til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen fra mandag 30. marts.

Sundhedsstyrelsen har derudover anmodet om, at anden kapacitet, mandskab og værnemidler stilles til rådighed.

I påbuddet står der, at der ikke vil blive behandlet patienter med mistanke om smitte på de nedlukkede hospitaler.

Det "vurderes mere hensigtsmæssigt at intensivpladserne etableres, hvor patienterne primært bliver indlagt", lyder det ifølge TV2.

Sundhedsstyrelsen har derudover anmodet om, at anden kapacitet, mandskab og værnemidler bliver opgjort. Det gælder for alle privathospitaler i landet uanset mængde af anæstesiapparater og respiratorer.

Sundhedsstyrelsen understreger i påbuddet, at dette endnu ikke er et ønske om, at personale og værnemidler stilles til rådighed, men alene bliver opgjort.

Kirurgisk aktivitet og aktivitet, der ikke kræver anæstesiapparat eller respirator kan indtil videre fortsætte, oplyser Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/