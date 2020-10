Myndigheder rugede på viden om coronamutationer i mink

Allerede en måned før ministeren ændrede minkstrategi, var myndighederne bekendt med alvorlige sundhedsrisici.

Myndighederne kendte til virusmutationer i mink, længe før de kom til fødevare-, fiskeri- og ligestillingsminister Mogens Jensen (S) og offentlighedens kendskab.

Det skriver Information.

Selv om Statens Serum Institut (SSI) allerede den 4. september gjorde Fødevarestyrelsen opmærksom på, at der florerede to særlige minkvarianter af coronavirusset, gik der næsten en måned, før Mogens Jensen blev underrettet om, at mutationerne kunne udgøre et sundhedsmæssigt problem.

Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos mener, at myndighederne har reageret for langsomt på deres viden.

- Det er, som om man ikke rigtig har forstået, at smitsomme sygdomme breder sig med et tempo, de selv bestemmer. Smitten ligger ikke stille, mens vi diskuterer, hvad vi skal gøre ved den, siger han.

/ritzau/