Ifølge flere medier er en række myndigheder samlet for at koordinere håndteringen af gaslækagerne i Østersøen.

Myndigheder sætter sig sammen for at håndtere gaslæk

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag understreget, at de danske myndigheder tager gaslækagerne i Østersøen meget alvorligt.

Det understreges af, at en række danske myndigheder tirsdag har sat sig sammen i Den nationale operative stab - forkortet Nost - for at koordinere håndteringen af de tre læk på Nord Stream-gasledningerne ud for Bornholm.

Oplysningen bekræftes af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter mødet i Udenrigspolitisk Nævn tirsdag.

Det er Rigspolitiet, der leder den nationale operative stab, som også består af repræsentanter for efterretningstjenesterne, Forsvaret, beredskaberne og Udenrigsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nost aktiveres blandt andet ved større ulykker, katastrofer og terrorangreb. Det er tidligere blandt andet sket i forbindelse med togulykken på Storebælt i 2019 og angrebet på Krudttønden i 2015.

I forbindelse med mødet i Udenrigspolitisk Nævn siger forsvarsminister Morten Bødskov (S), at Forsvaret har været til stede siden mandag med et patruljeskib, der har sejlet rundt i området, ligesom Beredskabsstyrelsen også er på plads.

Senere vil et havmiljøskib og en fregat støde til.

/ritzau/