Myndigheder ser risiko for at coronavirus kommer til Danmark

Efter at flere personer i Europa er blevet smittet med coronavirus, kan danske tilfælde ikke udelukkes.

Spredningen af coronavirusset gør, at Statens Serum Institut ikke kan udelukke, at virusset finder vej til Danmark.

Det fremgår af en opdatering på seruminstituttets hjemmeside. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, oplyser til DR, at styrelsen af den grund skruer op for sit beredskab.

Meldingen kommer, efter at virusset på det seneste har spredt sig til flere europæiske lande.

Italien har været det hårdest ramte land i Europa. Her er fem døde af virusset, mens et trecifret antal er smittet.

Eftersom der har været flere tilfælde af smittede i flere lande uden for Kina, er der også større sandsynlighed for, at coronavirusset finder vej til Danmark, vurderer overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut.

- Sandsynligheden stiger, i takt med at vi ser smittespredning i flere lande uden for Kina. Det er sandsynligt, at vi vil kunne se tilfælde i Danmark, og det er også sandsynligt, at der vil kunne ske smittespredning mellem mennesker i Danmark, siger Tyra Grove Krause.

Spørgsmålet er derfor, hvornår det første tilfælde registreres i Danmark.

- Vi håber, at vi kan holde virus for døren et stykke tid endnu, så vi kan nå til foråret, hvor luftvejsvirus har dårligere vilkår for at smitte, siger hun.

Endnu har der ikke været konstateret smittede danskere.

Hun påpeger samtidig, at virusset ikke er så alvorligt som først antaget. De fleste får milde symptomer, og det er kun ældre eller andre med underliggende sygdomme, der er i risiko for et alvorligere forløb.

- I forhold til almindelig sæsoninfluenza er alle modtagelige overfor virusset. Det vil sige, at der er mange, der kan blive syge på én gang, siger Tyra Grove Krause.

Selv om der er flere tilfælde af virusset i Italien, skal man ikke være nervøs for at tage på ferie i støvlelandet. Udenrigsministeriets rejsevejledning henviser til, at der fortsat er få tilfælde af smittede i Italien.

Flere danske rejsebureauer oplyser til Ritzau, at de ikke har oplevet den store bekymring hos danskere, der skal på ferie til Italien.

/ritzau/