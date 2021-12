Myndigheder: Vaccinen har formentlig effekt over for Omikron

Sundhedsmyndighederne i Danmark formoder, at coronavaccinerne vil have en effekt over for den nye Omikron-variant.

Også selv om den ser ud til at være mere smitsom end Delta-varianten.

Det sagde direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, på et pressemøde i Statsministeriet onsdag aften.

På pressemødet kom det frem, at der er syv bekræftede smittetilfælde med Omikron i Danmark.

Det fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet.

De er alle relateret til rejser, lød det.

Der er derudover 16 tilfælde, som sundhedsmyndighederne er opmærksomme på, og som kan være Omikron – varianten.

De pågældende tilfælde skal igennem en helgenomsekventering, før man endelig kan be- eller afkræfte, om der er tale om Omikron.

Henrik Ullum fortalte, at der internationalt er fundet 108 bekræftede tilfælde med Omikron.

- Men når vi som et lille land har fundet syv, så er det sandsynligvis ikke fordi, at vi har så mange flere, men fordi vi er gode til at finde dem, sagde han.

Der er meget, myndighederne vil blive klogere på omkring Omikron-varianten de næste uger, vurderede Henrik Ullum.

Men foreløbige indikationer fra Sydafrika peger på, at Omikron kan være mere smitsom, sagde han og tilføjede:

- Der er betydelig bekymring for, at antistoffer i vacciner ikke vil binde sig helt så godt.

Han vurderede på pressemødet, at hvis man "bevarer den sunde fornuft," vil Danmark kunne forblive åbent hen over vinteren. Også med Omikron-varianten i landet.

På grund af Omikron-varianten er der indført rejserestriktioner over for 10 afrikanske lande.

Varianten blev første gang registreret i Sydafrika.

Der er ikke indført rejserestriktioner over for de europæiske lande, hvor der er konstateret smitte med Omikron. Der er blandt andet tilfælde i lande som Holland og Belgien.

Det skyldes, at der ikke er konstateret udbredt smitte i de samfund. Derimod er de bekræftede tilfælde importeret fra det sydlige Afrika, lød det på pressemødet.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fremhævede, at der er fokus på at forsinke udbredelsen af varianten i Danmark. Det gjorde man også med coronavarianten Delta.

- Allerede i løbet af en uge eller to vil jeg forvente, at vi ved meget mere om Omikron. Det er også vores erfaring med andre varianter, sagde han.

Pressemødet kom samme dag, som antallet af mennesker, der er blevet konstateret smittet med coronavirus, satte rekord i Danmark.

/ritzau/