Myndigheder vil indsamle viden om coronavirus blandt borgere

Borgere med et NemID kan efter tilmelding svare på spørgsmål om sit helbred hver uge til brug for myndigheder.

Sundhedsmyndighederne har lanceret en platform, som borgere frivilligt kan tilmelde sig. Den skal hjælpe med at overvåge spredningen af coronasmitte i landet.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse og fortæller, at platformen har fået navnet Covidmeter.

- Vi håber, at så mange som muligt vil bruge den nye løsning og ugentligt svare på, om de har haft symptomer på sygdom, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Platformen er blevet tilgængelig for borgere fra onsdag. Derfor kan man allerede nu tilmelde sig. Det sker ved hjælp af NemID via sundhed.dk.

Gør man det, vil man en gang om ugen modtage en række spørgsmål omkring sit helbred, som man kan vælge at besvare.

Det er, uanset om man er rask eller syg, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Det vil give myndighederne et endnu bedre datagrundlag for at vurdere udbredelsen af smitte i samfundet og understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af Danmark, siger Magnus Heunicke.

Der har ellers tidligere været en del diskussion om, i hvor høj grad regeringen og myndighederne skal have lov til at overvåge danskerne og indsamle data for at bekæmpe udbredelsen af coronavirus.

I sidste uge droppede regeringen planer om at kunne indsamle data om dankorttransaktioner inklusive adresse og navn.

Det er også kommet frem, at Statens Serum Institut har anmodet om adgang til danskernes teledata. Det har regeringen afvist.

Ud over platformen Covidmeter planlægger regeringen også inden længe at lancere en app, som ligeledes skal bruges til at overvåge coronasmitte i Danmark.

Statsministeriet understregede i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde mandag, at det vil være frivilligt, om danskerne henter den.

Statens Serum Institut har i forvejen en platform, der minder om Covidmeter, ved navn Influmenter. Den er i flere år blevet brugt af borgere, som vil indberette symptomer på influenza.

Den dog ikke haft tilstrækkelig kapacitet til at kunne bruges i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Derfor har man fundet en anden løsning, siger ministeriet.

/ritzau/