Myndighederne går i gang med at lave stikprøvetest

Flere borgere får i dag besked i deres e-Boks om, at de kan blive testet for coronavirus, fortæller minister.

Myndighederne vil forsøge at klarlægge smitten af coronavirus, og derfor vil mange borgere torsdag modtage en besked i deres e-Boks fra Statens Serum Institut.

Det sker, fordi de nu kan blive testet for coronavirus, også selv om de ikke har symptomer.

Det fortæller Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i P1-programmet Slotsholmen, skriver DR.

- Vi vil nu sætte gang i stikprøvetestning, så vi kan få klarlagt, om der er smitte i samfundet steder, vi ikke har set endnu, siger ministeren i programmet ifølge DR.

Ministeren fortæller i øvrigt, at der er tale om flere tusind borgere, som vil være tilfældigt udvalgt. Der er samtidig tale om en frivillig test.

Flere eksperter har i Jyllands-Posten kritiseret, at det er en for snæver kreds, der bliver testet for coronavirus på testcentrene. Det giver derfor ikke et reelt billede af smitten i samfundet, lyder kritikken.

/ritzau/