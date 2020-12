Myndighederne indfører hurtigtest i kampen mod corona

Den stigende coronasmitte får myndighederne til at tage hurtigtest i brug for at bryde smittekæder.

Myndighederne indfører hurtigtest, også kaldet antigentest, som et supplement til den nuværende PCR-coronatest.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde torsdag.

Med en hurtigtest får man svar inden for 10 til 15 minutter. Men ifølge Magnus Heunicke kan hurtigtest ikke bruges, hvis man har symptomer eller er nær kontakt.

- Testene giver et hurtigt svar, så vi hurtigt kan få brudt smittekæderne. Men testene er ikke lige så nøjagtige som de normale test i testcentre og sundhedsvæsnet, siger han.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at antigentest kun giver det korrekte svar i omkring 50 procent af tilfældene.

Blandt andet derfor påpeger Magnus Heunicke, at hurtigtest er et ekstra værktøj og ikke en erstatning.

Ifølge sundhedsministeren er det sandsynligt, at der bliver lavet en aftale om, at private leverandører leverer både hurtigtest og personale til at foretage dem.

I flere europæiske lande benytter man sig allerede af hurtigtest, herunder Storbritannien og Schweiz.

På grund af den stigende coronasmitte i samfundet laver myndighederne endnu et tiltag på testområdet.

Myndighederne vil udvide testkapaciteten ved at tilkøbe mere laboratoriekapacitet hos private. Det skal sikre flere test i den kommende tid.

- Ved at tilkøbe privat kapacitet kan vi teste 20.000 flere hver dag i dagene op til jul, siger Magnus Heunicke.

På pressemødet lyder det fra direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum, at man forventer, at antallet af smittede vil stige de næste dage.

Torsdag er der bekræftet 3132 smittetilfælde med coronavirus. Det er det højeste antal smittede på et døgn i Danmark siden pandemiens start.

/ritzau/