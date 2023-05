Ukraine har fået skylden for attentat på Putin. Men står Rusland selv bag?

337 år. Så lang tid har store bededag været en del af dansk tradition, men i morgen skal vi sige endeligt farvel til den omdiskuterede helligdag. Og det rokker ved noget helt grundlæggende i vores samfund, skriver avisens forhenværende chefredaktør Erik Bjerager i sin nekrolog over store bededag.

Både i ugerne op til og efter store bededag blev afskaffet, protesterede landets præster. Man skulle måske tro, at dagen fortsat vil blive markeret i 2024 og årene frem, men i en rundspørge, Kristeligt Dagblad har foretaget, fortæller hele 41 procent af præster nej til, at de vil holde fast i store bededag som gudstjenestedag.

Ledelse var bekendt med Lizette Risgaards adfærd

Det sendte chokbølger gennem Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, da Berlingske og Ekstra Bladet kunne bringe beretninger om, hvordan den nu afgående formand Lizette Risgaard havde opført sig upassende over for en række mænd.

Men både toppen af FH og dele af fagbevægelsen har tilsyneladende i årevis været bekendt med eksempler på den grænseoverskridende adfærd. De to aviser har været i kontakt med en “central person” i organisationen, som fortæller, at problemerne “konsekvent er blevet fejet ind under gulvtæppet”.

Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix.

Region blev advaret om for lange ventetider

En anden sag, som har fyldt en del de seneste dage, er den, som er blevet døbt “kræftskandalen”. I forgårs blev to hospitalsdirektører på Aarhus Universitetshospital fyret, blandt andet som følge af at ventetiderne til kræftbehandling i flere tilfælde var blevet overskredet.

Men nu viser det sig, at ledelsen på hospitalet allerede i juni sidste år henvendte sig til Region Midtjylland, fordi det stigende antal patienter gav “forringede muligheder for at planlægge og gennemføre højt specialiserede behandlinger, herunder kræft”. Det skriver Jyllands-Posten.

Stod Rusland selv bag droneangreb?

Senatsbygningen Kreml i Moskva blev natten til onsdag ramt af et droneangreb. Rusland påstår, at Ukraine står bag angrebet, som angiveligt var et attentat mod præsident Putin, men det afviser den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) står Rusland selv bag angrebet. Tænketanken vurderer, at Rusland har handlet "i et forsøg på at bringe krigen hjem til et hjemligt publikum og gøde jorden for en bredere samfundsmæssig mobilisering."

To nyheder fra udlandet

Seks personer i Libyen har fået dødsstraf, fordi de er konverteret til kristendommen, skriver The Guardian.

Prins Charles forbereder sig til sin kroning på lørdag. I den anledning har Kristeligt Dagblad tegnet et portræt af den kommende konge.

Hveden er blevet en protestbolle

Vi runder ugens sidste morgensamling af, hvor vi begyndte. Godt nok siger vi farvel til store bededag i morgen, men danskerne har ikke tænkt sig at sige farvel til de lune, luftige hveder, lyder det i dagens avis.

Og som i en art protest sælger en bagerkæde hveder i år med sloganet: “Selvom vi mister store bededag, bevarer vi hvededag”. Men ifølge sognepræst Poul Joachim Stender bør man altså ikke helt vinke farvel til store bededag og med hans ord gøre helligdagen til en “klappe-kage-dag”.

Morgensamling fejrer også store bededag i morgen, men vender stærkt tilbage i næste uge.