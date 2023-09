Mystisk hæveautomat på Christiania kan hvidvaske pusherpenge

En mystisk hvid varevogn med en indbygget hæveautomat ved Christiania kan bruges til at hvidvaske pushernes penge.

Det siger seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet til Dagbladet Information. Han har tidligere været medlem af Finans Danmarks såkaldte Hvidvask Task Force.

- De kriminelle får jo hvidvasket deres penge, hvis de kan lægge deres kontanter i automaten. På den måde kan de få deres penge ind i det finansielle system, siger han til mediet.

Siden slutningen af august har hæveautomaten stået parkeret ved indgangen til Pusher Street på Christiania.

Stærkt imod lokale christianitters ønske. Talsperson fra Christiania Hulda Mader har over for TV 2 Kosmopol tidligere udtalt, at automaten nær Pusher Street er som et "slag i ansigtet på os".

Både Nordea og Danske Bank har meddelt, at de vil lukke deres hæveautomater, for at bekæmpe økonomisk kriminalitet på fristaden. Men den mobile hæveautomat, som tilsyneladende ingen vil kendes ved offentligt, bliver stående dag for dag.

Finanstilsynet har oplyst til TV 2 Kosmopol, at det ikke kræver en tilladelse at opstille og drive en hæveautomat i Danmark.

Tilsynet har derudover forklaret Information, at det er ejeren selv, der ifølge hvidvaskloven har ansvar for at overvåge mistænkelige transaktioner og indberette til myndigheder, hvis der er mistanke om hvidvask.

Information har været i kontakt med fristadens advokat Knud Foldschack, der kalder det "fuldstændig grotesk", at politiet intet kan gøre med hensyn til hæveautomaten.

Han påpeger, at det åbenlyst, at den mobile hæveautomat bruges til kriminelle handlinger.

Københavns Politi har tidligere over for Finanswatch bekræftet, at det er i dialog med banker om at bekæmpe kriminaliteten på Christiania.

Et skuddrab på Pusher Street i august fik et samlet Christiania til at melde ud, at det ønsker Pusher Street lukket.

