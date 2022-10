Når det gælder religion, er statsministeren mere fremme i skoene end sine udfordrere

Engang var mange på venstrefløjen skeptiske over for troens rolle i politik. Men ser man på de tre aktuelle statsministerkandidater, er det den socialdemokratiske, der kommunikerer mest offensivt om islam og kristendom

Man kan godt blive rundtosset, hvis man prøver at anlægge en almindelig højre-venstre-logik på religionspolitikken hos de tre politikere, der vil være statsminister.

Statsminister Mette Frederiksen er socialdemokrat og på papiret til venstre for de to andre statsministerkandidater, Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V). For bare få år siden var religion – både islam og kristendom – centrale elementer i den borgerlige værdipolitik: Kristendom var del af dansk identitet, og islam skulle begrænses. Men det har ændret sig.